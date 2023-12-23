The Finals, 10 Milyon Oyuncu Sayısına Ulaştı

Bu ayın başlarında ücretsiz olarak erişime açılan The Finals, daha ilk ayında önemli oyuncu sayısına ulaştı. Tamamen yıkılabilir savaş arenasıyla merak uyandıran çok oyunculu aksiyon yapımı; PC, Xbox ve PlayStation'da 10 milyondan fazla oyuncu sayısını yakaladı.

The Finals oyuncu sayısı 10 milyon ile zirvede

Geliştirici Embark Studios tarafından yapılan yeni açıklamada, The Finals'ı deneyimleyen oyuncu sayısının 10 milyona ulaştığı ifade edildi. Platforma özel ayrıntılar paylaşılmadı. Ancak Steam'den alınan veriler, PC versiyonunun 250 binden fazla eş zamanlı oyuncuya sahip olduğunu gösterdi.

Bu rakamla birlikte The Finals, Steam'in en çok oynanan ilk 10 yapımı arasında boy göstermeyi başardı. Ancak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için anlık oyuncu sayısının belirsiz olduğunu hatırlatalım.

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Açıklamada, "Şu ana kadar topluluktan gelen tepkiler karşısında heyecanlıyız. Bu kadar kısa sürede 10 milyon oyuncu hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Deneyimi geliştirmeye ve eklemeler yapmaya devam edeceğiz ve topluluğumuzu şaşırtmaya devam edeceği" ifadeleri kullanıldı.

The Finals Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600K / AMD Ryzen 5 1500

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580

Depolama: 15 GB

Embark, düzenli güncellemelerle oyunu canlı tutmaya çalışıyor. Son 1.4.0 sürümünde; silah ve yetenek dengesi değişiklikleri, ince hareket ayarları ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri sunuldu. Ayrıca yılbaşına özel olarak bir dizi ücretsiz hediye ve kozmetik eşya da dağıtıldı.

The Finals şu anda Steam'de ücretsiz alınabiliyor. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te de olduğunu hatırlatalım.