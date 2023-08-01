Bethesda'nın uzun yıllardır The Elder Scrolls VI üzerinde çalıştığını biliyoruz. The Elder Scrolls IV: Oblivion için ortaya çıkan yeni bir iddia ise remake/remastered olarak geri döneceğini gösterdi. Bethesda'nın yeni yapımı geliştirmeye başladığı aktarıldı.

Bethesda'nın uzun yıllardır The Elder Scrolls VI üzerinde çalıştığını biliyoruz. The Elder Scrolls IV: Oblivion için ortaya çıkan yeni bir iddia ise remake/remastered olarak geri döneceğini gösterdi. Bethesda'nın yeni yapımı geliştirmeye başladığı aktarıldı.

The Elder Scrolls IV: Oblivion için remake iddiası

Bethesda'nın 2006 yılında çıkan sevilen rol yapma oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion, oyun gündemine yeniden düştü. Reddit'te ortaya çıkan bir paylaşıma göre Virtuos isimli bir stüdyo, Unreal Engine 5'i kullanarak Oblivion Remake üzerinde çalışmaya başladı.

Reddit'teki gönderide, remake'in oyunun oynanış ve fiziğini koruyacağını, ancak büyük bir grafiksel revizyondan geçeceği ifade edildi. Virtuos'un remake konusunda uzmanlaştığını ve halihazırda Metal Gear Solid Delta üzerinde çalıştığını belirtelim.

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Oblivion, popüler Elder Scrolls serisinin dördüncü yapımı olarak 2006'da yayınlandı. Tamriel'in fantastik dünyasında geçen Oblivion, oyuncuların karakterlerini özelleştirmelerine ve devasa bir açık dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyordu. Geniş dünyası, seviye atlama sistemi ve etkileyici görselleriyle büyük beğeni toplamıştı.

Remake/remastered yapımı ise Oblivion'u genç oyuncu nesliyle yeniden tanıştırabilir. Ancak Bethesda'nın şu anda Starfield ve Elder Scrolls VI ile uğraştığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Reddit söylentileri büyük yankı uyandırmış olsa da, Bethesda henüz Oblivion hakkındaki iddiaları doğrulamadı. İlk yorumlar, oyunun 2024'ün sonu veya 2025'in başında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

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