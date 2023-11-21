Tesla Premium Connectivity Ücreti Belli Oldu

Tesla Premium Connectivity, Türkiye'de aylık 130 TL olarak belirlendi. Bu ücret karşılığında kullanıcılar tarayıcı bazlı internet erişimi, karaoke, araç güncelleme, video izleme gibi imkanlardan faydalanabilecekler.

Birkaç yıl önce Tesla, bazı araç içi verilerin ücretli olacağını söyledi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bugün, Türkiye'deki Tesla Premium bağlantı ücreti belli oldu. Peki, Tesla Premium Connectivity ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!

Tesla Premium Connectivity, 21 Kasım 2023 itibariyle aylık 130 TL oldu!

2018 yılında Tesla, bazı araç içi verileri ücretli hale getireceğini söyledi. Ancak bu uygulama hemen hayata geçmedi. Şirketin kullanıcılarına yaptığı yaptığı uyarıya göre müşteriler, 30 günlük Premium Connectivity (Premium Bağlantı) üyeliğine alınacak.

Bugün ise Turkcell ile yapılan anlaşma sonucunda araçlardaki SIM temelli bağlantı üzerinden kullanıcılara sunulan Premium Bağlantı için Türkiye ücreti belli oldu. Türkiye'deki Tesla Model Y sahiplerinin ödemesi gereken ücret, 21 Kasım 2023 itibariyle 130 TL oldu.

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Aylık ücretin 130 TL olarak belirlenmesi birçok kişiyi memnun etti. Bunun nedeni de daha yüksek bir ücret beklentisinin olması. Şimdiye kadar bu bağlantı, Türkiye'deki Tesla Model Y sahiplerine ücretsiz bir şekilde sunuluyordu. Ancak bugünden itibaren belirli bir ücret karşılığıyla yer alacak.

Premium Connectivity, kullanılırsa tarayıcı bazlı internet erişimi, karaoke, araç güncelleme, video izleme, harita için uydu görüntüsü, müzik aktarımı ve canlı trafik verileri gibi imkanlar sunuyor. Bu imkanları çoğu ise istenirse sürücünün telefonu üzerinden kurulan WiFi bağlantısıyla elde ediliyor.

Şirket bunun dışında farklı abonelik sistemleriyle de gündeme geldi. Tesla'nın araçları için geliştirdiği beta yazılımları inceleyen bir kullanıcı, şirketin ısıtmalı ön koltukları ve ısıtmalı silecekleri kullanıcılara abonelik altında sunmayı istediğini ortaya çıkardı. Ancak bu durum henüz doğrulanmadı.

Peki, siz Tesla Türkiye Premium Connectivity fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklediğinizden düşük mi yüksek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!