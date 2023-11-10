Tencent, avuç içi iziyle ödeme teknolojisini sergiledi
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Çinli teknoloji devi Tencent, 2023 Dünya İnternet Konferansı'nda avuç içi iziyle ödeme teknolojisini sergiledi. İnternetin Işığı Fuarı'nda yapılan etkinlikte, avuç içi iziyle ödeme sistemi tanıtıldı.
Avuç içi iziyle ödeme teknolojisinden çeşitli görüntüler
Çinli teknoloji devi Tencent, Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wuzhen kentinde düzenlenen 2023 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi'nin imza etkinliklerinden biri olan İnternetin Işığı Fuarı'nda avuç içi iziyle ödeme teknolojisini sergiledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuzhen'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji