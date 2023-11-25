Telefona Format Atma İşlemi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonlarda yaşanan yavaşlama ve donma sorunlarına karşı telefona format atma işlemi uygulamak önemlidir. Soft reset ve hard reset yöntemleri ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir yere sahip. Hızlı bir şekilde işlerimizi hallettiğimiz bu cihazlar bazı durumlarda yavaşlamaya ve donmaya başlar. Böyle durumlarla karşılaştığımız zaman ilk yaptığımız şey genellikle telefonda fazla yer kaplayan uygulamalar ve dosyaları silmek oluyor. Ancak yaşanan sorunların arkasında virüs gibi daha tehlikeli nedenlerin olma ihtimali de var. Bu nedenle cihazınızda bir yavaşlama ve donma hissettiğiniz zaman telefona format atma işlemi uygulamak her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Telefona format atma işlemi için çeşitli yöntemler mevcut

Yavaşlamaya ve donmaya başlamış bir telefona format atma işlemi için birkaç yöntem mevcut. Soft reset ve hard reset olmak üzere ikiye ayrılan bu yöntemler, telefonda mevcut olan sorunun büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

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Soft reset nedir?

Çoğu kişi soft reset işlemini "Ayarlar" bölümünde bulunan "Fabrika ayarlarına sıfırla" işlemi olarak biliyor ancak işin aslı öyle değil. Bu işlem, genellikle yavaş ve çeşitli sistem sorunları olan telefonlarda işe yarar. Herhangi bir şekilde dosyalarınızı ve verilerinizi yok etmez.

Soft reset işlemini yapmak da oldukça basit. Telefonunuz açık bir durumdayken Ses kısma + Güç tuşlarına 10 saniye boyunca basın. Daha sonra telefonunuz yeniden başlayacak ve aradaki farkı göreceksiniz.

Soft reset işlemi; uygulamaların çalışmaması, telefonun donması ve yavaşlaması, ses sorunları, bildirim ekranı sorunları ve dokunmatik ekran duyarlılık sorunları gibi birçok sorunu hızlı bir şekilde verilerinizi silmeden çözer.

Hard reset nedir?

Hard reset, her zaman son çare olarak düşünülmeli. Telefonlarda ciddi sorunlar meydana geldiğinde tercih edilmeli. Telefona virüs bulaşması, çeşitli yazılım sorunları gibi durumlarda uygulanan hard reset, telefonda bulunan tüm dosyaları siler ve fabrika ayarlarına döndürür.

Hard reset iki farklı şekilde yapılır. Bunlardan ilki;

Ayarlar'a girin

Gelen ekrandan Sistem'e girin

Açılan pencereden Sıfırlama seçeneğine tıklayın

Telefonu sıfırla seçeneğine tıklayın

Bu şekilde telefona format atma işlemini kolayca yapabilirsiniz. Son olarak bu adımların modeller arasında değişiklik gösterebileceğini de belirtelim.

Eğer telefonunuz açılmıyorsa ve Ayarlar'a erişemiyorsanız, çeşitli tuş kombinasyonları ile hard reset işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. Bu adımlar;

Telefonunuz kapalı durumdayken Ses açma + Güç tuşuna basılı tutun.

Açılan pencereden ses tuşlarını yön tuşu olarak kullanarak Wipe data/factory reset seçeneğini seçin ve Güç tuşu ile onaylayın.

Telefona format atma işlemi bitti. Son olarak ses tuşlarını kullanarak "Reboot system now" seçeneğine gelin ve güç tuşunu kullanarak onaylayın.

Bu işlem sonrası telefonunuz yeniden başlatılacaktır. Son olarak gerekli kurulumları yaptıktan sonra telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.