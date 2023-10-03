Teknosa İzmir'de yeni mağaza açtı

Teknosa, İzmir'deki 16'ncı mağazasını Hilltown AVM'de açtı. Şirket, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye genelinde mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, İzmir'deki 16'ncı mağazasını Hilltown AVM'de açtı.

Şirket açıklamasına göre, Teknosa, dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını da sürdürüyor.

Türkiye genelinde pek çok şehirde yeni mağazalar açan Teknosa, son olarak İzmir'deki mağazalarına bir yenisini ekledi.

Teknosa, İzmir'deki 16'ncı mağazasının açılışını Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu'nun katılımıyla Hilltown AVM'de gerçekleştirdi. Teknosa, yeni mağazasında müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğu konseptte en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturmaya başladı.

Yeni mağazada, telekomdan bilgi teknolojilerine, küçük ev aletlerinden aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri teknolojiseverlerin ilgisine sunuldu.

Teknosa halihazırda Türkiye'nin 64 ilinde 190'a yakın satış noktası ve online kanallarıyla müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarında yanında oluyor.