Teknopark İstanbul ve İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliğiyle Cube Kampüs uygulaması hayata geçirildi

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliğiyle Cube Kampüs uygulamasını hayata geçirdi. Cube Kampüs, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Girişimci Adayı Destekleme Programı Cubeforward kapsamında Cube Incubation'u yerleşke olarak kullanmalarına imkan sağlıyor. Öğrenciler, akademik derslerin yanında girişimcilik ekosistemine temas ederek Cube Incubation'da yer alan teknolojilerden de yararlanabilecek.

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliğiyle Cube Kampüs uygulamasını hayata geçirdi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Cube Kampüs, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Girişimci Adayı Destekleme Programı Cubeforward kapsamında Cube Incubation'u yerleşke olarak kullanmalarına imkan sağlıyor.

Öğrenciler, akademik derslerin yanında girişimcilik ekosistemine temas ederek Cube Incubation'da yer alan teknolojilerden de yararlanabilecek.

Girişimci Adayı Destekleme Programı Cubeforward ile daha geniş kitlelere ilham olarak Teknopark İstanbul'un 10 odak alanı kapsamında derin teknoloji içeren ve ileride unicorn olma potansiyeline sahip, nitelikli girişimcilere sürdürülebilir bir şekilde ulaşılması hedefleniyor. Cube Kampüs uygulaması programın üniversite ayağını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, girişimcilik kültürünün beslenmesine katkı sağlayacak adımlar atmayı heyecan ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bu adımlardan birini İstanbul Gedik Üniversitesi ile atıyoruz. Teknopark İstanbul'un gururlarından biri olan Cube Incubation'da oluşturduğumuz girişimci adayı destekleme programı Cubeforward, öğrencilerin liseden üniversiteye kadar olan dönemlerinde girişimcileri geliştirmeyi, girişimlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgi ile kaynakları sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda fikri, projesi olan gençlerimizi girişimci ekosistemine kazandırma yolunda İstanbul Gedik Üniversitesi ile öncü olacağına inandığımız Cube Kampüs programını başlattık. Teknopark İstanbul olarak gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini destekleyerek, geleceğin Türkiye'si için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."