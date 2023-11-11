Teknoloji Muhabbeti: GTA 6 Duyurusu ve M3 Max MacBook'un Satışı

Teknoloji dünyasında dolu dolu bir dönemi geride bıraktık. GTA 6 duyurusundan M3 Max MacBook'un satışa çıkmasına kadar birçok olay yaşandı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic ise Teknoloji Muhabbeti ile bu olayları değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında dolu dolu bir dönemi geride bıraktık. GTA 6 duyurusundan M3 Max MacBook'un satışa çıkmasına kadar birçok olay yaşandı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic ise Teknoloji Muhabbeti ile bu olayları değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında neler oluyor?

Geçen haftanın en önemli teknolojik gelişmeleri ShiftDelete.Net YouTube kanalında. Yıllarca canlı yayında yaptığımız bu bilgilendirmeleri, artık yeni bir video serisi ile devam ettirmek istiyoruz. Teknoloji dünyasındaki tüm detayları videomuzdan izleyebilirsiniz.

Bu hafta dikkat çeken olaylardan kuşkusuz en önemlilerinden biri Rockstar Games'in yıllardır beklenen GTA 6 oyunu için resmi duyurusu geniş yankı buldu. Şirket, aralık ayında oyunun ilk resmi fragmanını yayınlayacağını açıkladı.

Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam eden vivo, Y Serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri Y27 ve Y17s'yi satışa sundu. Bütçe dostu iki model de kullanıcılara güçlü batarya kapasiteleriyle şarj etme ihtiyacı duymadan uzun süre kullanım ve geniş depolama alanları ile tüm anıları saklama imkanı sunuyor. Her iki telefon da Android 13 işletim sistemi FunTouch OS 13 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor ve gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor.

Tüm haftanın teknolojik değerlendirmesi Teknoloji Muhabbeti video serimizde sizleri bekliyor. Geçtiğimiz haftaların değerlendirmelerine ise kanalımızdan ulaşabilirsiniz.