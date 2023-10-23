Teknoloji dünyasında yaşanan olaylar değerlendirildi

Antalya'da düzenlenen Bilim Festivali'nden Xiaomi'nin HyperOS isimli yeni işletim sistemine kadar geniş yelpazede birçok olay yaşandı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic ise Teknoloji Muhabbeti ile bu olayları değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında dolu dolu bir dönemi geride bıraktık. Antalya'da düzenlenen Bilim Festivali'nden Xiaomi'nin HyperOS isimli yeni işletim sistemine kadar geniş yelpazede birçok olay yaşandı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic ise Teknoloji Muhabbeti ile bu olayları değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında neler oluyor?

Geçen haftanın en önemli teknolojik gelişmeleri ShiftDelete.Net YouTube kanalında. Yıllarca canlı yayında yaptığımız bu bilgilendirmeleri, artık yeni bir video serisi ile devam ettirmek istiyoruz. Teknoloji dünyasındaki tüm detayları videomuzdan izleyebilirsiniz.

Son haftaların en önemli olayları arasında Google'ın Pixel 8 duyurusu ve Xiaomi'nin MIUI yerine HyperOS sistemine geçmesi oldu. Çinli üretici, bazı kullanıcılara HyperOS'un erken beta sürümüne erişim imkanı tanıdı.

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Ülkemizde de bazı dikkat çeken olaylar yaşandı. Bunların başında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi, teknoloji, uzay, otomobil ve daha birçok sektörden şirketlerin katıldığı bilim etkinliği Antalya BİLİMFEST yer alıyor.

Bir diğer gelişme ise Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarında düzenlemeye gittiğini açıklaması oldu. Buna göre Bayraktar, artık Instagram ve Facebook kullanmayacak. Ayrıca ülkemize temsilci atamayan Twitter'ın bant daraltılmasına gitmesi de söz konusu.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101, şimdi de çekme karavan satmaya karar verdi. Son olarak Uber, Balon hizmeti ile Kapadokya'da kullanıcılarını gökyüzü yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.