TEKNOFEST Mavi Vatan Etkinliği Halka Açıldı

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' 2'nci gününde halka açıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda dün başladı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren etkinlik, 29, 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

TÜRK DONANMASININ GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI

Türk donanmasının önemli gemileri arasında yer alan TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis de ziyaretçilere açıldı. Gemileri gezmek için gelen Yaren Yıldız Özcan, "Yerli ve milli gururumuz. TEKNOFEST'te gezip dolaşabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir şans tanımaları da çok güzelö dedi.

'TCG ANADOLU'YU ŞİMDİ BİTMİŞ HALDE GÖRMEK BENİ DE ÇOK GURURLANDIRDI'

TCG Anadolu Gemisi'ni ziyaret eden Zafer Oruç, "Çok güzel duygular, çok özel duygular daha güzel yanı bu TCG Anadolu gemimiz ilk uçak gemimizin yapımında bulundum ben. Tekirdağ Üniversitesi'nde, Saha İstanbul'la Türkiye'nin ilk yerli ve milli savunma sanayi çalıştığında bölge koordinatörü olarak görev almıştım ve Sedef Tersanesi'nin o zaman maket olarak getirdiği bu TCG Anadolu'yu şimdi bitmiş halde ve gurur tablosu olarak görmek beni de çok gururlandırdı. Çok onur duydum, çok sevindimö dedi.

'BU KADAR GELİŞMEMİZ ÇOK İYİ BENCE'

TCG Anadolu Gemisi'ni ziyaret eden Gülse Demirkol, "Çok güzel duygular, çok özel duygular Mavi Vatan'ı görmek. Elektronik, otomatik, manuel bütün malzemelerimizi yani savaş uçaklarımızı, savaş gemilerimizi görmek çok iyi şeyler hissettiriyor. Bu kadar gelişmemiz çok iyi bence" dedi.

'SAVUNMA SANAYİİMİZİN GELİŞMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Torunuyla birlikte gemileri gezen Kemalettin Saygı, "Çok mutlu oldum. Savunma Sanayiimizin gelişmesi bizi çok mutlu etti. Devamını diliyoruz. Torunumla geldim, dolaştım. İnşallah kendisi de böyle oluşumlarda olur. Bende bu tersanede, gezdiğim tersanede 30 yıl önce çalışıyordum. Buradan emekli oldum. Tekrar geldiğim için çok mutluyum. Çok gururluyumö şeklinde ifade etti.

'BENİM İLK TEKNOFEST DENEYİMİM'

9 Yaşındaki Melisa Şendur, "Çok heyecanlıyım. Gemilerin içine bakacağız. Çok güzel görünüyor ama aşırı kalabalık. Çok güzel bir duygu oluyor. Benim ilk TEKNOFEST deneyimim. Çok heyecanlıyım ama her şey çok güzel" dedi.'ÇOK MUTLUYUM'9 Yaşındaki Elif Sedef, "Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Heyecanlanıyorum gemiler çok büyükler. Çok güzellerö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE BU GÜZEL DUYGULARI YAŞATMAK İSTİYORUZ'

TEKNOFEST'e öğrencileriyle ziyarete gelen Osman Çizmeci, "Öğrencilerimize bu güzel duyguları yaşatmak istiyoruz. Ülkemizin daha güzel yerlere geldiğini görmelerini istediğimiz için geldik. İlk deneyimimiz. Çok güzel olacak. Öyle düşünüyorum" dedi.

'TEKNOFEST'E GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

8 yaşındaki Habil Nezihi Kütükçü, "Öncelikle, gemiler çok güzel. TEKNOFEST'e geldiğim için çok mutluyum. Selçuk Bayraktar abimiz ve ekibine teşekkür ederiz" dedi.