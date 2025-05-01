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TEKNOFEST KKTC Hava Gösterileriyle Büyük İlgi Gördü

TEKNOFEST KKTC Hava Gösterileriyle Büyük İlgi Gördü
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Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC etkinliği, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival kapsamında Türk Yıldızları ve diğer hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi. ETKNOFEST, 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'deki hava gösterileri, katılımcılardan büyük ilgi görüyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin ilk gününde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, T70, CN-235 (Paraşüt Atlayışı) ve T-129 Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 4 Mayıs'a kadar eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
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