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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı, 4 Ekim'e kadar sürecek

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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı; 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Vali Hasan Şıldak, festivalin kentin kadim geçmişiyle teknolojiyi buluşturduğunu belirterek bölge için önem taşıdığını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun, kentin kadim geçmişiyle teknolojiyi buluşturduğunu belirterek organizasyonun bölgenin gelişimi açısından önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Vali Şıldak, organizasyonun Şanlıurfa'da yapılmasına katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın teknoloji festivaline ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST ilimize ve bölgemize hayırlı olsun. Dünyanın en büyük teknoloji festivaline ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla uzun süren koordineli bir emeğin sonucu bugünkü güzel ortam oluştu. Öncelikle TEKNOFEST'in burada düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir iliz. Bu anlamlı buluşma bölgemizin gelişmesi anlamında büyük önem arz ediyor. Bir taraftan kadim geçmişe sahip olan tarihi şehrimiz bugün son teknolojilere bu festivalle ev sahipliği yapıyor."

"Şanlıurfa sadece tarihle değil, artık teknolojiyle de anılıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da festivalin kentte düzenlenmesini sağlayanlara teşekkür ederek ilin köklü geçmişine dikkati çekti.

Kentte tarih boyunca çok sayıda bilim insanının yetiştiğini ifade eden Gülpınar, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'nın geçmişiyle geleceğini buluşturduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in dünyanın önemli teknoloji organizasyonlarından biri olduğunu belirten Gülpınar, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık geçmişiyle anılan bu şehir, teknoloji duraklarının en önemlisine ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa sadece tarihle değil, artık teknolojiyle de anılıyor. Geçmişte çok sayıda bilim adamı yetiştirmiş bir şehrimiz var. TEKNOFEST'i anlamlı kılan ise aslında bizim geçmişimizle geleceğimiz birbirine yabancı değil. Binlerce yıllık hikayesi olan bir şehriz, bugün geleceğe dair projeler ortaya koyan gençlerimiz var. Onların heyecanı ve becerilerine şahitlik etmek, bizleri gururlandırıyor."

Festivalin geleceğin teknolojilerine imza atacak gençlere ilham verdiğini ifade eden Gülpınar, "Şanlıurfa köklü geçmişiyle geleceğe yürüyen genç nesillerin şehridir. Bizim için TEKNOFEST sadece festival değil, aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü ve misafirperverliğimizi gösterme vesilesidir. Bugün ilimizin, bölgemizin gençleri, çocukları çok sevinçli ve gururlu. Bizlere bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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