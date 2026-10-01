Haberler

TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar KIZILELMA, KAAN ve AKINCI'yi yakından gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da çocuklar, KIZILELMA, KAAN ve AKINCI gibi yerli ve milli hava araçlarını yakından görme fırsatı buldu. Çocuklar, hem yerde hem gökte uçakları izleyerek havacılık ve savunma sanayisine ilgi duyduklarını anlattı.

TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden çocuklar, yerli ve milli teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulurken, havacılık ve savunma sanayisine yönelik ilgilerini de keşfediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci günde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivale, Şanlıurfa ve çevre illerden çocuklar da ilgi gösteriyor. Güneydoğulu çocuklar, KIZILELMA, KAAN ve AKINCI gibi çok sayıda yerli ve milli hava aracını yakından görebilmenin heyecanını yaşıyor.

Çocuklar, heyecan ve mutluluklarını anlattı

TEKNOFEST alanınını ziyaret eden çocuklardan Amine Abdulvahab, AA muhabirine, TEKNOFEST'i çok beğendiğini, ilk defa uçakları yakından görme fırsatını bulduğunu söyledi.

Etkinlik alanında eğlendiğini belirten Abdulvahab, "Çok güzeldi. Ben çok beğendim, heyecanlandım. İlk defa bu yerlere geliyorum. Uçağı yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Büyüdüğümde böyle şeylerde görevli olurum inşallah." diye konuştu.

Ebubekir Şelale ise TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Hem yerde hem gökte uçakları görme fırsatı bulduğunu anlatan Şelale, gösterilerden çok etkilendiğini belirtti.

Alanda sergilenen teknoloji ve hava araçlarıyla bu alana merakının arttığını ifade eden Şelale, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel, ilk defa çok yakından hava araçlarını görüyorum. Şanlıurfa'da yapıldığı için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Elif Yıldırım da TEKNOFEST'teki alanı ilgiyle gezdiğini söyleyerek, "Yakından uçakları gördüm. Emek verenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!