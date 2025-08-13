TEKNOFEST 2023: Bakan Kacır'dan Beklentiler

1) BAKAN KACIR: TEKNOFEST'E 7'DEN 77'YE TÜM MİLLETİMİZİ BEKLİYORUM

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen yıl 1 milyon 650 binden fazla katılımcıyla TEKNOFEST yarışmalarının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) paydaşlığında Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması 10-13 Ağustos'ta Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yarışmalar; öğrencilerin aracın üretiminden yazılımına kadar tüm süreçleri kendi üstlendiği 'Özgün Araç' ve TEKNOFEST'in sağladığı otonom araç platformlarında kendi yazılımlarını çalıştırdığı 'Hazır Araç' kategorisinde düzenlendi. Her iki kategoride toplamda 568 başvuru yapıldı. 17 ilden ve 2 farklı ülkeden toplam 45 takım finale kaldı. Bu takımlar gerçek pist ortamında belirlenen görevleri tamamlamaya çalıştı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar final yarışmalarını izledi, stantları ziyaret edip otonom araçlarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

'TEKNOFEST DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ'

Programın sonunda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye'nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burası Gebze'de 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri Bilişim Vadisi. 2018'den bu yana TEKNOFEST'te robotaksi araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmaların adresi de Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin mobilete teknolojilerinin geliştiren şirketlerinin gelişimlerinin kümelendiği bir merkez. Burada yine 500'den fazla takımın başvuru yaptığı ve 50'den fazla takımın finallerde yarıştığı robotaksi yarışmasını gerçekleştirmek, bizim için gerçekten mutluluk meselesi. TEKNOFEST yıldan yıla büyüyen 81 şehrimizde heyecana ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

'HAYATIMIZA GİREN OTONOM ARAÇLARIN TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRİYORLAR'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu etkinliği 2018 yılından beri düzenlendiğini kaydetti. Bayraktar, "Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK'ın düzenlediği robotaksi yarışması bir yandan da hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyorlar. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek. Bir yandan yıkıldığı yerden ayağa kaldıracaklar. Dünyayı daha iyiye daha güzele taşıyacaklar. Dost doğru değerlerle hem ülkemizi hem tüm kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecekler bizi daha bağımsız ve müreffeh kılacaklar. TEKNOFEST kuşağının son eseri Next Sosyal Türkiye'nin sosyal mecrası. Herkesi tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal'e bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsi zaten girmişlerdi onların eseri. Onların gayretlerini başarılarını kutlamaya tebrik etmeye tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz. TEKNOFEST mavi vatan kapsamında bu yıl ilk defa Deniz Kuvvetleri'mizin eserleri sergilenecek. Mavi vatanda bizi bağımsız kılacak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak aynı zamanda 3 farklı TEKNOFEST yarışmamız da olacak. 30-31 Ağustos da İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan düzenlenecek sonrasında da 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Herkesi bekliyoruz" dedi.

'Özgün Araç' kategorisinde birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL, 'Hazır Araç' kategorisinde ise birinciye 200 bin TL, ikinciye 175 bin TL, üçüncüye 150 bin TL ödül verilecek.