Tekken 8 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Tekken serisinin devam oyunu olan Tekken 8'in PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Oyuncuların minimum Nvidia GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X grafik kartlarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 100 GB boş alan gerekiyor.

Bir döneme damga vuran Tekken serisi herkesin çocukluğunda en az bir kere oynadığı dövüş oyunlarının başında geliyor. Seri en son 2015'te Tekken 7 ile karşımıza çıktı. Oyuncular yakında serinin devam oyunu Tekken 8'i deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Son olarak yaklaşan yapımın PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Tekken 8 sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Bandai Namco tarafından paylaşılan sistem gereksinimlerine bakacak olursak yaklaşan Tekken 8'i stabil bir şekilde oynayabilmek için oyuncuların minimum Nvidia GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon R9 380X grafik kartlarına sahip olması gerekiyor. Ayrıca minimumda 8 GB'lik bir RAM ihtiyacının olduğunu da belirtelim. Bunun dışında oyunu yükleyebilmek için 100 GB'lik bir boş alanın açılması gerekiyor.

İşte Tekken 8 sistem gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible soundcard/Onboard chipset

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible soundcard/Onboard chipset

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Tekken 8, 26 Ocak 2024 tarihinde çıkış yapacak. Ayrıca, yapımın standart, Deluxe Edition ve Ultimate Edition olmak üzere üç farklı sürümle geleceğini ekleyelim. Bu versiyonların fiyatları ise Steam'de sırasıyla 44,99, 64.99 ve 71.99 dolar olarak belirlendi. Son olarak oyunun ön sipariş süreci de devam ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tekken 8 beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!