Tekken 8 Oyununda Renk Körü Filtresi Migrene Sebep Oluyor

Tekken 8 oyununda bulunan renk körü filtresi, bu oyunla birlikte ilk kez kullanılmaya başlanıyor. X'te viral olan bu filtre, birçok oyuncu ve eleştirmenden övgüler aldı. Fakat migren gibi beklenmedik bir etki de yarattı. İşte detaylar…

Tekken 8 renk körü filtresi neden migrene sebep oluyor?

Renk körü filtresi, oyunun geliştiricisi açısından olumlu bir hamle olarak düşünülüyordu. Fakat son geri dönüşlere göre renk körü filtresi yarardan çok zarara sebep olabilir. Zira renk körü olan oyuncular bu filtreden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Hatta bazıları, baş dönmesi ve migren yaşadıklarını ifade etti.

Tekken 8'in renksiz dikey siyah çizgiler içeren renk körü filtrelerinden biri, X'te trend olmaya başladı ve milyonlarca kez izlendi. Paylaşımda, daha önce renk körü erişilebilirliği olan hiçbir oyunda bunun yaşanmadığını belirtildi.

Pek çok oyuncu başlangıçta Bandai Namco ve Arika'nın renk körü oyuncular için attığı adımı övmüştü. Ancak renk körü olan bazı oyuncular bu özelliği kullandıktan sonra "renk körü filtrelerinin çoğu berbat" şeklinde yorumlarda bulundu.

Renk körü filtresi kaldırılacak mı?

X'te bir oyuncu, "Gözlerim acıyor. Renk körü engeli olan biri olarak bu büyük bir sorun." dedi. Bu gönderi X'te paylaşılırken bir çok oyuncu farkında olmadan bu klipten etkilendi.

EA'in erişilebilirlik sorumlusu Morgan Baker, gönderiden etkilenenler arasındaydı. Filtreyi gördükten sonra yanlışlıkla "auralı migrene" yakalandı. Ian Hamilton ise kliple ilgili ciddi endişelere sahip olduğunu belirtti. Oyunun yönetmeni Katsuhiro Harada'yı, "oyuncuları hastaneye kaldırabileceği" gerekçesiyle Tekken 8'in çıkışından önce çizgili renk körü filtresini kaldırmaya davet etti.

Daha sonra bir gönderi paylaşan Harada, renk körü filtreleri konusunda konuştu ve birçok demo katılımcısından olumlu geri dönüş aldığını açıkladı. Fakat bu seçeneklerin "dünyadaki tüm oyuncuların renk görüşüne hitap etmeyeceğini" kabul etti. Üstelik ekip bunları genişletmeyi planlıyor. Ancak neyin uygulanacağı konusunda tartışmalar devam ediyor.

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Tekken 8 çıkış tarihi ne zaman?

Tekken 8'in çıkış tarihi PC, PS5, Xbox Series X/S için 26 Ocak Cumartesi olarak açıklandı. Duyuru, Gamescom'un açılış gecesi canlı yayın programı sırasında geldi. Ayrıca Gamescom sırasında yeni bir fragman ile birçok hikaye ve geri dönen karakterlerden bazıları gösterildi.