Tecno Spark 20 Pro: Güçlü Performans ve Etkileyici Kamera Özellikleri
Tecno Mobile, Spark serisinin en yeni üyesi olan Spark 20 Pro'yu tanıttı. Bu yeni telefon, güçlü performansı, etkileyici kamera özellikleri ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. TECNO SPARK 20 Pro inceleme sizlerle.
TECNO SPARK 20 Pro inceleme
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Özellikle, MediaTek Helio G88 işlemcisi ve geniş 6.82 inçlik HD+ Dot-in Ekranı ile donatılmış olması, kullanıcıları cezbeden özellikler arasında yer alıyor. Kamera konusunda da iddialı olan Spark 20 Pro, 48 MP ana kamera ve 32 MP selfie kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekme imkanı sunuyor.
Ayrıca, 5000 mAh pil kapasitesiyle uzun süreli kullanım vaat ediyor. Telefonun fiyatı da dikkat çekici: 4 GB RAM + 128 GB depolama modeli 8.999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama modeli ise 9.999 TL olarak belirlenmiş. Bu özellikleriyle, Tecno Spark 20 Pro, uygun fiyatıyla bütçesi kısıtlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Tecno Spark 20 Pro'nun güçlü işlemcisi, geniş ekranı, etkileyici kamerası ve uzun pil ömrü, giriş seviyesi bir telefon için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Özellikle, uygun fiyatıyla da dikkat çeken telefon, bütçesi kısıtlı olan kullanıcılar için ideal bir tercih olabilir.
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma MicroSD desteği Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mm
ÖzellikAyrıntıEkran6,78 inç – IPS LCD
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma
MicroSD desteği
Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mm