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Tecno Mobile, Spark 20 Pro+ Modelinin Çıkış Tarihini Açıkladı

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Tecno Mobile, uygun fiyatlı modellerle pazardaki payını büyütmek için Spark 20 serisini genişletmeye devam ediyor. Şirket, yeni modeli Spark 20 Pro+'ı Ocak 2024'te tanıtacak.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modellerle pazardaki payını büyütmeye çalışan Tecno Mobile, 2024 yılına da hızlı girmek istiyor. Bu bağlamda Spark 20 serisini genişletmek isteyen şirket, yeni bir modelin tarihini verdi.

Tecno Spark 20 Pro+, Ocak 2024'te sahne alacak

Spark 20 serisi, ilk olarak kasım ayında Spark 20C ile geldi. Daha sonra seriye Spark 20 ve Spark 20 Pro modelleri eklendi. Şirket, seriyi genişletmeye devam edecek. Paylaşılan bilgiye göre Tecno Spark 20 Pro+, önümüzdeki ocak ayında tanıtılacak.

Elde edilen bilgilere bakılırsa Tecno modelinin önünde 120Hz yenileme hızına ve 1.000 nit tepe parlaklığa sahip kavisli bir AMOLED ekran yer alacak. Arka paneldeki yuvarlak kamera adasında 108 Megapiksel ana kamera yer alacak.

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Ön tarafta ise ekranı ortalamış delikli bir özçekim kamerası yer alıyor. Burada 32 Megapiksellik bir lens görev alacak. İşlemci koltuğunda ise MediaTek'in Helio G99'ünü görüyoruz. Öte yandan Tecno Spark 20 Pro+, kutudan Android 14 tabanlı HiOS ile birlikte çıkacak. Daha iyi fikir vermesi açısından serinin bir önceki modeline bir göz atalım;

Tecno Spark 20 Pro teknik özellikleri;

ÖzellikAyrıntıEkran6,78 inç – IPS LCD

FHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızıArka Kameralar108 Megapiksel, 1/1.67¨, f/1,75 ana kamera; İki adet QVGA yardımcı kameraÖn Kamera32 MegapikselİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama256 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı HiOSBatarya5.000 mAhŞarj Hızı33WBağlantı4G, Bluetooth 5.2, WIFI 2.4+5GHz, NFCParmak İzi OkuyucusuVarDiğerIP53 koruma

MicroSD desteği

Dynamic PortBoyutlar168.61 x 76.61 x 8.40mmRenk SeçenekleriAyışığı Siyahı, Ayaz Fildişi Rengi, Gün Batımı Allığı, Magic Skin Green

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Tecno Spark 20 Pro modelinin fiyatı ise 100 dolar.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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