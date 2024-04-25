TBMM TikTok'a Yaptırımlar Uygulamaya Hazırlanıyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok'ta yayımlanan ahlak dışı içerikler nedeniyle platforma çeşitli yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin TBMM'ye davet edileceğini ve platformdaki rahatsız edici içeriklerin ele alınacağını belirtti.

TBMM, TikTok'a ahlak dışı içerikler nedeniyle bant daraltma cezası vermeyi düşünüyor

Yayman, TikTok'un bazı canlı yayınlarının bağış toplama bahanesiyle ahlak dışı tutumlar sergilediğini söyledi ve bu tür davranışların ulusal güvenlik meselesi haline gelebileceğini ekledi. TikTok'un vaatlerini yerine getirmediğini ifade eden Yayman, bazı içeriklerin kışkırtıcı ve zararlı olduğunu belirtti.

Özellikle seçim öncesi dönemde, sosyal medya platformlarında sokak hayvanları, sığınmacılar ve ekonomi gibi konular üzerinden kışkırtıcı paylaşımlar yapıldığını dile getirdi. Yayman, bu tür içeriklerin toplumda huzursuzluk yaratabileceği ve sosyal medya platformlarının kendi otokontrol mekanizmalarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok temsilcileriyle yapılacak görüşmeler sonrasında çeşitli yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı, hatta platformun lisans iptaline varan cezalar değerlendirme aşamasında. Komisyon, bu tür yaptırımların halkın talepleri doğrultusunda olduğunu ve önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla çalışmanın yapılacağını belirtti.

TikTok CEO'sundan dikkat çeken açıklama: "Hiçbir yere gitmiyoruz"

Bu gelişme, sosyal medya platformlarının içerik kontrolü ve toplumsal etkileri konusunda daha fazla dikkate ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. TBMM'nin TikTok üzerindeki bu adımı, diğer sosyal medya platformlarına da benzer düzenlemeler ve kontrol mekanizmaları getirilip getirilmeyeceği konusunu gündeme getirebilir. Sosyal medya kullanıcıları için, bu tür platformların etik ve güvenlik açısından nasıl yönetileceği konusunda daha fazla tartışma ve düzenleme beklenebilir.

Siz bu değerlendirme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.