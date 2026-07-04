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TAYFUN Füzesi'nin Blok 3 versiyonu Rize'den ateşlendi

TAYFUN Füzesi'nin Blok 3 versiyonu Rize'den ateşlendi
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Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN füzesinin Blok 3 versiyonu, Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, füzenin Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendireceğini belirtti.

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesinin Blok 3 versiyonu için Rize'den yeni bir test atışı gerçekleştirildi.

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Tayfun Blok 3 Füzesi'nin test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, test atışı başarı ile tamamlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Milli imkanlarla geliştirdiğimiz TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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