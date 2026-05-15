GMKA desteğiyle tarım ve ormanda teknoloji destekli dönüşüm

Tarım ve orman alanlarında dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak önemli bir eğitim programı daha Güney Marmara'da tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında Erdek Kaymakamlığının desteklenen "Tarım ve Ormanda Gözümüz Yükseklerde" projesi ile kamu kurumlarının teknolojik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı.

Proje kapsamında tarım ve orman alanlarında görev yapan kamu personeline yönelik toplam 132 saatlik Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilot Lisansı Eğitimi gerçekleştirildi. Teorik ve uygulamalı modüllerden oluşan eğitimlerde; hava hukuku, sivil havacılık mevzuatı, meteorolojik değerlendirmeler, manuel ve otonom uçuş teknikleri ile görsel gözetim ve veri toplama uygulamaları ele alındı.

Tarım ve Orman Yönetiminde Teknoloji Odaklı Yaklaşım

Dijital tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bitki hastalıklarının erken tespiti, ürün kayıplarının azaltılması ve kaynak kullanımının daha verimli hale getirilmesi amacıyla teknolojik çözümlerin önemi her geçen gün artıyor. Proje ile birlikte İHA teknolojilerinin kamu hizmetlerinde daha etkin kullanılması hedeflenirken, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi amaçlandı.

Eğitim programı kapsamında ayrıca orman alanlarında kaçak kesim ve kaçak avcılığın izlenmesi, yangın risklerinin erken tespiti ve çevresel gözlem faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kurumsal Kapasiteye Katkı Sağlıyor

2025 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı öncelikleri doğrultusunda hayata geçirilen proje ile kamu kurumlarının operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve veri odaklı çalışma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program sonunda katılımcıların; sahadan anlık veri toplama, analiz yapma ve görsel izleme operasyonlarını mevzuata uygun şekilde güvenli olarak gerçekleştirebilecek teknik bilgi ve uygulama becerisi kazandığı belirtildi. Projenin aynı zamanda bölgede kamu kurumları arasında teknoloji temelli iş birliği kapasitesinin gelişmesine katkı sunması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı