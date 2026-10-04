T3 Vakfı, ilk kez Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'dan memnun kaldı

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'daki kalabalık ve enerji, organizasyonun yürütücüsü Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfını memnun etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivale ilişkin değerlendirmede bulunan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, TEKNOFEST'in sadece hava ve saha gösterilerinden ibaret olmadığını, 62 farklı kategoride teknoloji yarışmasının düzenlendiğini söyledi.

"9 yılda 15 kez TEKNOFEST düzenledik"

Yarışmalara başvuran gençlerin sayısının 1 milyon 600 bini aştığını belirten Hıdır, yaklaşık 20 bin gencin finallere kaldığını anlattı.

Hıdır, TEKNOFEST Güneydoğu'daki kalabalığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"9 yılda 15 kez TEKNOFEST düzenledik, belki de en enerjik, en muazzam kalabalığın olduğu festivali Şanlıurfa'da gerçekleştiriyoruz. Bir anlamda da en yoğun festival diyebiliriz. Bu zamana kadar gelen ziyaretçi sayısı itibarıyla İstanbul'da 2,5 milyona ulaşmıştık ancak İstanbul'un nüfusu burada oransal anlamda Şanlıurfa ile karşılaştırınca nüfusa göre bu zamana kadarki en yoğun katılımın olduğu festivallerimizden birisi oldu. Sadece sayı anlamıyla değil ortamın enerjisi, heyecanı da hakikaten bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin, çocuklarımızın alandaki deneyimleri, bu anlamda gözlerinde görmüş olduğumuz ışık ve umut bizim için çok kıymetliydi."

Hıdır, misafirperverliklerinden dolayı Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Kaynak: AA