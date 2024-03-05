Suudi Arabistan'ın ilk robotları Sarah ve Muhammed'in tanıtımında robot, sunucuyu taciz etti

Suudi Arabistan'ın tanıttığı ilk robotlar, ülkede büyük ilgi gördü. Suudi Arabistan Kraliyeti adına üretilen robot, büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak tanıtımda yaşananlar çok konuşuldu. Suudilerin ilk robotu Muhammed'in, El Arabiya TV muhabirini taciz etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

ROBOT, TANITIM YAPAN MUHABİRE ELİYLE DOKUNDU

Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde, "Robot Muhammed, El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz etti" ifadeleri kullanıldı. Robot Muhammed'in kadın spikere dokunduğu ve spikerin bu hareketten ürktüğü görüldü. Robot Muhammed hakkında, "Robota güncelleme lazım, Suudi taciz robotu," gibi yorumlar yapıldı. Yaşanan o ilginç anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İLK ROBOTLARI SARAH VE MUHAMMED

QSS Şirketi tarafından üretilen robotlar en akılcı yapay zekâ modelleriyle çalışıyor. Üretilen robotların insan vücuduna yakın derecede esnek olduğu söyleniliyor. Ayrıca Robot Muhammed'in yapay zekâ desteği sayesinde farklı seslerle röportaj verdiği de görülüyor.