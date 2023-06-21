Suudi Arabistan'da 'Uçan Taksi' Testleri Başarıyla Tamamlandı

Suudi Arabistan, dikey kalkış yapabilen ve 'uçan taksi' olarak da bilinen (eVTOL) isimli elektrikli aracın ülkede ilk kez Neom bölgesinde gerçekleştirilen bir dizi uçuş deneyinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, dikey kalkış yapabilen ve "uçan taksi" olarak da bilinen (eVTOL) isimli elektrikli aracın ülkede ilk kez Neom bölgesinde gerçekleştirilen bir dizi uçuş deneyinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın kamu şirketi "NEOM" ve bir Alman özel şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 18 ay süren üretim süreci boyunca Suudi Arabistan'daki çeşitli hava koşullarında test uçuşlarının başarılı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan semalarında yapılan deneylerin, emisyonsuz elektrikli kentsel hava hareketliliği için bir sistem inşa etmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, test uçuşlarında, araçların Suudi Arabistan'ın yerel atmosferindeki performansına, farklı iklim koşullarına ayak uydurmasına ve bunların yerel insansız uçak trafiği sistemiyle ne kadar bütünleşeceğine ve entegre olacağına odaklanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, araçların ticari olarak çalıştırıldığında, yüzde 100 güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışacak NEOM'da akıllı, sürdürülebilir ve çok modlu bir ulaşım sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunacağı aktarıldı.

Geçen yılın başlarında NEOM, dikey ulaşım çözümleri geliştirmek için bir Alman şirketiyle ortaklık sözleşmesi imzaladığını ve şirkete 175 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuştu.