Suicide Squad: Kill the Justice League için 20 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Warner Bros. ve Rocksteady Studios'un geliştirdiği Suicide Squad: Kill the Justice League için 20 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunun Şubat ayındaki eleştirilen fragmanından bu yana ilk kez ciddi bir oynanış verisi aldık. Oynanış videosu, geçiş mekanikleri, hikaye unsurları ve Metropolis'in oyun içi temsiline bir bakış da dahil olmak üzere çeşitli yönleri ele alıyor. Oyunun çıkış tarihi 2 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Warner Bros. ve Rocksteady Studios'un geliştirdiği Suicide Squad: Kill the Justice League için 20 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunun Şubat ayındaki eleştirilen fragmanından bu yana ilk kez ciddi bir oynanış verisi aldık.

Suicide Squad: Kill the Justice League'in bu sefer ki oynanış videosu bir hayli beğenildi

İlk oynanış videosu daha sonra oyunun iki kez ertelenmesine yol açtı ve oyunun çıkış tarihi 2 Şubat 2024 olarak belirlendi. Ek süre, oyunun rafine edilmesine ve oyuncular için yüksek kaliteli bir deneyim sağlanmasına ayrıldı.

Oynanış videosu, geçiş mekanikleri, hikaye unsurları ve Metropolis'in oyun içi temsiline bir bakış da dahil olmak üzere çeşitli yönleri ele alıyor. Hayranların ortaya attığı söylentilere rağmen, ilk tanıtım sırasında eleştirilere neden olan tartışmalı canlı hizmet unsurları olduğu gibi duruyor, kaldırılmamış.

Steam'de Türk Lirası kalkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken oyunlar!

Oyunun para kazanma yaklaşımı kozmetik odaklı bir battle pass içeriyor ve 99,99 dolar fiyatlı Deluxe Edition bir premium battle pass tokeni ile birlikte geliyor. Bu arada, 69,99 dolar fiyatlı Standart Sürüm, ücretsiz sezonluk battle pass katmanlarına, lansman sonrası sezonluk güncellemelere ve kazanılabilir karakterlere erişim sağlıyor.

Deluxe Edition'da farklı kıyafetler, kıyafet renk örnekleri, silah kaplamaları ve silah bebekleri gibi bir dizi kozmetik seçenek yer alıyor ancak bunların çıkışta ne zaman kullanılabilir olacağı belirsizliğini koruyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League tek başına ya da dört oyuncuya kadar co-op şeklinde oynanabilecek, çapraz platform ve çapraz ilerleme özelliklerini destekleyecek. Oyun Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC'de piyasaya sürülecek. Bu duyurunun yanı sıra Warner Bros. oyunun PC sistem gereksinimlerini paylaşarak hem minimum hem de önerilen özellikleri de sundu.

Minimum PC Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

Grafik Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 65 GB boş alan

RAM: 16 GB (2×8)

Önerilen PC Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800 X3D

Grafik Kartı: NVIDIA RTX 2080 veya AMD RX 6800-XT (16 GiB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 65 GB boş alan

RAM: 16 GB (2×8)

Epic Games, ücretsiz oyunu kütüphanelerden kaldırıyor!

Hatırlayacağınız gibi Epic Games, oyunu geçtiğimiz gece ücretsiz olarak ön siparişe açmıştı ve bazı insanlar da bu açığı fırsat bilip oyunu kütüphanelerine eklemişti. Bugün ise Epic Games'in oyunu, insanların kütüphanesinden geri almaya başladığı öğrenildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.