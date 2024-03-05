Şubat Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. Yeni seri ilk etapta sağlamlık gibi konularda eleştiri alsa da genel anlamda kullanıcıların beğenisini kazandı. Tabii bununla birlikte markanın ürün yelpazesi genişledi ve bu doğrultuda AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay paylaşılan raporlarda da önemli değişiklikler meydana geldi. Peki an itibariyle üreticinin en hızlı cihazları hangileri? İşte en hızlı Apple cihazlar listesi!

Şubat ayının en hızlı Apple cihazlar listesi

Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak geçen sene tanıtılan iPhone 15 modellerinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Bilindiği üzere seride standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması ciddi performans farklarının olduğu şeklinde soru işaretlerine neden oldu.

AnTuTu tarafından paylaşılan son listeye göre şubat ayının en hızlı Apple ürünü 2 milyon 167 bin 410 puanlı 12.9 inç iPad Pro 6. Son zamanlarda zirveye adeta demir atan tableti 1 milyon 981 bin 45 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında da geçen aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 859 bin 895 puan alan cihazın ardından 1 milyon 787 bin 294 puanla 11 inç iPad Pro 3 geliyor.

iPhone 15 Pro'ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro'dan güç aldığını belirtelim. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

İşte AnTuTu verilerine göre en hızlı Apple cihazlar:

iPad Pro 6 (12.9 inç) – Apple M2 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 2167410 puan

iPad Pro 4 (11 inç) – Apple M2 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 1981045 puan

iPad Pro 5 (12.9 inç) – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1859895 puan

iPad Air 3 (11 inç) – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 1787294 puan

iPad Air 5 – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1709781 puan

iPhone 15 Pro – Apple A17 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1521961 puan

iPhone 15 Pro Max – Apple A17 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1503542 puan

iPhone 14 Pro – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1434615 puan

iPhone 14 Pro Max – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1427844 puan

iPhone 15 Plus – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1371287 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!