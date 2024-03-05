Şubat 2024'te En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, her ay başında olduğu gibi bir önceki ayın otomobil satış verilerini açıkladı. Geçtiğimiz 10 yıla kıyasla en fazla satışın yapıldığı Şubat ayını geride bırakırken elektrikli otomobil satışlarındaki son durum da merak konusu oldu! İşte karşınızda Şubat 2024 için en çok satılan elektrikli otomobiller listesi…

Şubat ayında lider Togg! Tesla için kafalar karışık

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Şubat 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. Bu kapsamda en çok satılan içten yanmalı otomobiller ve elektrikli otomobiller belli oldu. Ortak listede pazarın birincisi 5 bin 381 satışla Renault Clio HB oldu. Elektrikli otomobillerde ise listenin başında yerli ve milli otomobil Togg yer aldı.

Şubat ayında 1201 adet satış yapan yerli otomobil genel listede de 21. sırada yer aldı. Sevilen elektrikli otomobil markası Tesla içinse biraz zor bir Şubat ayı olduğunu belirtebiliriz. Marka geçtiğimiz ay toplamda 75 adet Model Y sattığını bildirdi.

Sıfır otomobilde Şubat rekoru! İşte Şubat ayının en çok satan otomobilleri

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesi ise şöyle:

Togg T10X: 1201

Ssanyong Torres: 510

BMW 5 Serisi: 361

BYD Atto 3: 220

MG 4: 195

Volvo XC40: 165

Hyundai IONIQ 6: 157

Peugeot 308: 151

Mercedes-Benz EQB: 143

Citroen C4X: 135

Jeep Avenger: 129

Opel Mokka: 119

Renault Megane E-Tech: 106

Mercedes-Benz EQE: 90

Opel Corsa: 86

Opel Astra: 76

Tesla Model Y: 75

Mercedes-Benz EQS: 71

Audi Q8 E-Tron: 58

BMW i4: 54

Peki siz Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…