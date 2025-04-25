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STM, FPV Dron Sisteminin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı

STM, FPV Dron Sisteminin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı
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Türkiye'de taktik mini İHA alanında öncü olan STM, FPV dron sisteminin tanıtım videosunu paylaştı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, bu yeni ürünün hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti.

Taktik mini İHA alanında Türkiye'de öncü platformlar geliştiren STM, FPV dron sisteminin ilk tanıtım videosunu kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin resmi X hesabından yapılan paylaşımda "Hızlı ve Kararlı! #KaçışYok Devamı yakında…" ifadeleri yer aldı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şubat ayında Abu Dabi'de gerçekleştirilen NAVDEX 2025 Fuarı'nda, "Amacımız, hem FPV dronların maliyet etkinliğinden faydalanıp hem de sahip olduğumuz yüksek mühendislik tecrübesini kullanmak. STM olarak ortaya koyacağımız bu yeni ürünün hem saldırı hem de savunma amaçlı birçok farklı konfigürasyonda kullanılabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
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