Steven Spielberg Yeni UFO Filmi İçin Hazırlıklara Başladı

Gelen son bilgilere göre, usta yönetmen Steven Spielberg olay yaratacak bir UFO filmi çekmek için hazırlıklara başladı. Kariyerinin sonuna geldiği söylenen Spielberg'in, kapsamlı bir bilim kurgu filmine imza atarak jübilesini yapmak istediği düşünülüyor.

Senaryosu ünlü senarist David Koepp tarafından kaleme alınacak olan yapımın, şimdiden önemli bir gişe başarısı elde etmesi bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar..

Steven Spielberg, bu kez UFO filmi ile geliyor!

Hakkında fazla detay paylaşmaktan kaçınılan filmin, yönetmenin önceki kült yapımlarıyla önemli benzerlikler taşıyacağı öne sürülüyor. Projenin hangi stüdyo tarafından hayata geçirileceği de şu an için bilinmezken, Spielberg'ün uzun yıllardır iş birliği yaptığı Universal stüdyosu bu anlamda oldukça öne çıkıyor. Duayen yönetmenin uzaylılar hakkında bir süredir kafa yorduğu, bu çalışmaların meyvesini ise yeni bir film ile taçlandırmak istediği belirtiliyor.

1977 yılında vizyona giren ünlü bilim kurgu filmi Close Encounters of The Third ile tam 306 milyon dolar büyüklüğünde bir gişe hasılatı elde eden Spielberg'ün, bu müthiş başarısını tekrar etmeyi hedeflediği konuşuluyor. Oldukça büyük bir maliyetle beyaz perdeye aktarılması beklenen yapımın, gerektireceği bütçe ise henüz bilinmiyor. Bu gelişmenin, günün sonunda filmseverlerin yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steven Spielberg yeni bilim kurgu filmi ile iyi bir gişe başarısı yakalayabilecek mi? Siz şimdiye kadar hangi Steven Spielberg filmlerini izlediniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.