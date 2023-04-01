Steve Jobs'ın kızından beklenmedik iPhone 14 açıklaması!

Eve Jobs, iPhone 14 için yaptığı açıklamalardan geri adım attı. Hayatının olmazsa olmaz teknolojilerinden biri olduğunu belirtti.

Apple kurucu ortağı Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 serisi hakkındaki düşüncelerini değiştirmiş gibi görünüyor. Apple, Eylül ayında iPhone 14 ailesini duyurduğunda bu modeller ile dalga geçen bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak 24 yaşındaki Jobs, iPhone 14 olmadan yaşamayacağını dile getirdi.

Eve Jobs: iPhone 14 olmadan yaşamak mümkün değil

Steve Jobs'ın kızı The Strategist ile yaptığı röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lansmandan sonra satın aldığı iPhone 14'ün, hayatında mutlaka bulunması gereken dokuz şeyden biri olduğunu ifade etti.

Jobs'ın bu açıklaması aslında kayda değer görünüyor. Daha önce Instagram'dan paylaştığı bir Hikaye'de, yeni iPhone modeliyle dalga geçmişti. İki adet aynı gömleği tutan bir adamı paylaşan Jobs, "iPhone 13'ten iPhone 14'e geçiyorum" diyerek iki telefonun aynı olduğunu ima etmişti.

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Bu paylaşıma rağmen Eve Jobs, iPhone 14 hakkında geri vites attı. Yeni iPhone'ların "her kullanıcının hayatını ve yaşama biçimini değiştiren" bir araç olduğunu ifade etti. Ayrıca kullanıcılar için üretken bir araç haline geldiğini, estetik-tasarım açısından şaheser olarak gördüğünü bildirdi.

Jobs'ın mutlaka bulunması gerekenler listesinde başka bir teknolojik cihazın olmadığını belirelim. Çok fazla makyaj malzemesi içeren listesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ürünleri insanlar üzerinde zorlamaya çalışmıyorum, çünkü özellikle cilt bakımının gerçekten kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

24 yaşında olan Eve Jobs, 2021'de Stanford Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum bölümünden mezun oldu. Ancak profesyonel hayatında modellik ve binicilik ile uğraşıyor.

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