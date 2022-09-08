Steve Jobs'ın kızı iPhone 14 ile dalga geçti!

Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs, iPhone 14 ile dalga geçti. Eve Jobs'a göre iPhone 14 ve iPhone 13 arasında fark yok.

Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği Far Out etkinliği kapsamında en yeni iPhone modellerini duyurdu. iPhone 14 ailesi tasarımıyla dikkat çekiyor olsa da, birçok kullanıcı iPhone 13'e benzemesinden şikayet etti. Şikayet edenlerden birisi de Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs oldu.

Eve Jobs, iPhone 14 ile hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyor

Steve Jobs Theater'da gerçekleşen etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri duyuruldu. iPhone 14 Pro ve Pro Max ile uzun bir aranın ardından ilk defa ekrana gömülü selfie kamerasına (Dynamic Island) geçiş yapıldı.

Apple'ın yeni iPhone'ları tasarım konusunda çeşitli eleştiriler aldı. Özellikle Android kullanıcılarına göre, iPhone 14 ailesinde çok büyük değişiklikler olduğunu söylemek mümkün değil. Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs da Instagram'dan yaptığı paylaşımda iPhone 14 ile alay etti.

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Eve Jobs, Instagram hesabından sosyal medyada oldukça meşhur olan viral bir fotoğrafı paylaştı. Görselde, giydiği gömlek ile aynı gömleği satın alan bir adam bulunuyor. Fotoğrafın açıklamasında ise, " Apple'ın bugün yaptığı duyurudan sonra iPhone 13'ten iPhone 14'e yükseltiyorum" ifadesini kullandı.

24 yaşındaki Eve Jobs, Instagram'da 300 binden fazla takipçiye sahip. Profesyonel at binicisi ve sosyal medya fenomeni olan Jobs, daha önce Apple ürünleriyle ilgili konuşmaktan kaçınmıştı. Ancak daha önce, iPhone kullandığını ve "kendisi için güzel bir hatırlatma" olduğunu söyledi.

iPhone 14 Pro ailesinde neler yeni?

Pro iPhone'lar, Pro olmayan kardeşlerine göre önemli yükseltmeler sunuyor. 120 Hz ProMotion ekran teknolojisi en büyük farklardan birisi olmaya devam ederken dikkat çeken ilk detaylar şu şekilde:

Çentik yerine Dynamic Island (Pro'ya Özel)

Her zaman açık ekran (Pro'ya Özel)

48 MP ana kamera sensörü (Pro'ya Özel)

Süper akıcı ve titremeyen videolar için Aksiyon Modu (Tüm iPhone 14'ler)

Otomatik odaklamalı ön kamera (Tüm iPhone 14'ler)

Apple A16 Bionic işlemci (Pro'ya Özel)

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