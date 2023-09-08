Steam, Ultimate Chicken Horse Oyununu Ücretsiz Hale Getirdi

Dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların eğlence dolu bir hafta sonu geçirebilmesi için sevilen bir oyunu ücretsiz hale getirdi. Söz konusu yapımı bir süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden ve kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz.

Dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların eğlence dolu bir hafta sonu geçirebilmesi için sevilen bir oyunu ücretsiz hale getirdi. Söz konusu yapımı bir süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden ve kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz. İşte ücretsiz hale gelen oyun!

Steam, hafta sonuna özel bir oyunu ücretsiz hale getirdi!

Steam, arada sırada popüler rastgele bir oyunu/oyunları ücretsiz hale getirebiliyor. Bunun en temel nedeni yapımın oyuncu sayısını artırabilmek ve kullanıcılara deneme şansı sunmak. Özellikle Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler başta olmak üzere bu etkinlikler oldukça ilgi görüyor.

Steam, kısa süre önce Ultimate Chicken Horse adlı basit eğlence türündeki oyunu ücretsiz hale getirdi. Söz konusu yapımı 10 Eylül saat 17.00'a kadar indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Fakat bu süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi ve oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekeceğini belirtelim. Yani kütüphanenizde kalıcı şekilde kalmayacak.

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Ultimate Chicken Horse, engelleri aşma üzerine kurulu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe arayüz ve seslendirmeyi de destekleyen yapımı arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Tabii tek başına oynama seçeneği de var. Oynayan kişilerin pek çoğundan olumlu yorumlar alan Ultimate Chicken Horse, çizgi filme benzer grafiklere sahip.

Ultimate Chicken Horse oyununu ücretsiz olarak deneyebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam'deki sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra "Ultimate Chicken Horse Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ultimate Chicken Horse sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeniWindows 7 veya daha yeniİşlemci: 1.5 GHz+Dual Core 2.3 GHzEkran Kartı: 512 MB VRAM, Intel HD 4000 / GeForce 200 serisi / Radeon HD 4000 Series1024 MB VRAMRAM: 2 GB4 GBDepolama: 2 GB kullanılabilir alan2 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 9.0cSürüm 9.0

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