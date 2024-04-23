Steam'in En Popüler Ekran Kartları Belli Oldu

En çok kullanıcıya sahip olan dijital oyun mağazası Steam, Mart 2024 itibariyle oyunculardan topladığı veriler ışığında en popüler ekran kartlarını sıraladı. Peki zirvede hangi model yer aldı? İşte en çok kullanılan ekran kartları…

En popüler ekran kartları – Mart 2024

Steam tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede NVIDIA GeForce RTX 3060 olduğunu görüyoruz. Verilere göre oyuncuların yüzde 6.92'si bu ekran kartını kullanıyor. İkinci sırada ise yüzde 4.10 kullanım oranıyla NVIDIA GeForce RTX 2060 yer alıyor.

Listenin devamındaysa yüzde 4.07 ile NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 4.05'le NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ve yüzde 3,98 ile NVIDIA GeForce RTX 3070 yer aldı. Listeyi biraz aşağı kaydırdığımızda Türkiye'nin milli ekran kartı olarak görülen NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti'ın 11. sırada olduğunu görüyoruz.

Giriş seviye ekran kartı sahiplerine Microsoft'tan müjde!

Steam verilerine göre oyuncular arasında en popüler ekran kartları şu şekilde sıralandı;

#Ekran KartıŞubatMartDeğişim 1NVIDIA GeForce RTX 30606,17%6,92%+0,75%2NVIDIA GeForce RTX 20604,12%4,10%-0,02%3NVIDIA GeForce GTX 16504,23%4,07%-0,16%4NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3,82%4,05%+0,23%5NVIDIA GeForce RTX 30703,85%3,98%+0,13%6NVIDIA GeForce GTX 10603,90%3,70%-0,20%7NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU3,47%3,06%-0,41%8NVIDIA GeForce RTX 40601,99%2,59%+0,60%9NVIDIA GeForce RTX 40702,16%2,50%+0,34%10NVIDIA GeForce RTX 30502,62%2,49%-0,13%11NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti2,54%2,41%-0,13%12NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU2,59%2,36%-0,23%13NVIDIA GeForce RTX 30802,25%2,29%+0,04%14NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2,25%2,16%-0,09%15NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti1,77%2,09%+0,32%16AMD Radeon Graphics1,98%1,98%0,00%17Intel Iris Xe Graphics1,83%1,87%+0,04%18NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti1,56%1,58%+0,02%

Listeye genel olarak göz attığımızda AMD ve Intel'in ilk 10 sıralamasına giremediğini söyleyebiliriz.