Steam'den oyunculara müjde: Popüler zombi oyunu ücretsiz

2016 yılında piyasaya sürülen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Dead Island: Riptide Definitive Edition adlı oyun, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, oyunu 15 Şubat saat 19.00'a kadar kütüphanelerine ekleyebilirler. Ücretsiz indirilen oyun, kütüphanelerden kaldırılmayacak şekilde kalıcı olarak oyuncuların sahip olduğu bir oyun olacak.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Dead Island: Riptide Definitive Edition oyunu için en az Windows 7 işletim sistemli ve Inter Core i5-2500 işlemcili bir bilgisayar gerekiyor. Oyun, 4 GB RAM ile çalışabilir.

Sağlıklı bir oyun deneyimi yaşamak için NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 6870 bir ekran kartına sahip olmak yeterli.

Son olarak, bilgisayarınızda 10 GB'lık boş alan varsa bu zombi oyununu edinebilirsiniz.