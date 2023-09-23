Steam Deck 2 Çıkış Tarihi Hakkında İlk Bilgiler Paylaşıldı

Son yıllarda hızlı büyüyen taşınabilir oyun konsolu piyasası, Steam Deck önderliğinde ilerliyor. Henüz resmi olarak ülkemizde satılmıyor olsa da, ilk model kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başardı. Bu da Steam Deck 2'e yönelik merakı arttırdı. Bir Valve geliştiricisi ise Steam Deck 2 çıkış tarihi hakkında ilk kez konuştu.

Steam Deck 2 çıkış tarihi 2025 veya sonrası olacak

Steam Deck'in yeni versiyonu için meraklı bekleyiş sürüyor, ancak Valve mühendislerine göre birkaç yıl daha yeni model gelmeyebilir. Geliştirici Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2'nin zaman çizelgesi hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Griffais, yeni Steam Deck'in pil ömrüyle ön plana çıkacağını, aynı zamanda performanstan da ödün verilmeyeceğini belirtti. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde -büyük bir yükseltme olmadan- Deck 2'nin tanıtılacağına inanmıyor. Bu da lansmanın 2025 ve sonrasına kalacağını gösteriyor.

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Steam Deck'in zayıf yönlerinden biri, yaklaşık 2 saat giden pil ömrü oldu. Kullanıcılardan büyük eleştiri alan zayıf batarya, taşınabilir konsolun performansını da kısıtlıyor. Griffais ise Deck 2'nin hem performansta hem de pil ömründe önemli artışlar yaşayacağını ifade etti.

Çip mimarileri ve üretim süreçlerindeki yenilikler hala gelişmekte. Bu yüzden Griffais, verimlilikte gerçek sıçramanın en erken 2025'in sonlarında olacağını düşünüyor. Ancak teknolojik ilerlemelere bağlı olarak Deck 2 lansmanının geriye çekilebileceğini söyledi.

Valve'ın pazardaki en büyük rakiplerinden biri Asus ROG Ally. Geçtiğimiz hafta şirket, AMD Ryzen Z1'den güç alan yeni ROG Ally'yi piyasaya sürdü. Yeni model 100 dolar daha uygun fiyatla 599 dolardan satışa çıktı.

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