Dijital oyun mağazası Steam'de sevilen RPG oyunu Children of Morta kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu denemek isteyenler 13 Eylül saat 17.00'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirler.

Dijital oyun mağazası Steam'de oyuncular için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Rakipleri ile rekabeti artırmak isteyen platformda bugün ise sevilen RPG oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. İşte ayrıntılar…

Steam'de sevilen RPG oyunu kısa süreliğine ücretsiz!

Steam, Epic Games ve diğer rakipleri ile rekabet edebilmek için uzun bir süredir ücretsiz oyun etkinliği düzenliyor. Tabii bu ne yazık ki oyuncular tarafından biraz eleştiri alıyor. Bunun nedeni platformun, oyunu Epic Games gibi kalıcı şekilde ücretsiz dağıtmasının aksine bir süreliğine deneme fırsatı sunması. Yani etkinlik süresi sona erince kütüphanenizden kaldırılıyor.

Steam'in kısa süre önce başlattığı etkinlik kapsamında en sevilen RPG oyunları arasında yer alan Children of Morta, ücretsiz denemeye açıldı. Söz konusu oyunu 13 Eylül saat 17.00'a kadar deneyebilirsiniz. Fakat süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi ve oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekeceğini belirtelim.

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Children of Morta, 11 bit studios tarafından yayınlanan olağanüstü bir hikayeye dayalı bir aksiyon RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2019 yılında çıkış yapan yapım, fütursuzca zaman öldürmek isteyenler için en iyi seçeneklerden birisi.

Children of Morta oyununu ücretsiz olarak deneyebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun Steam mağazasındaki sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra "Children of Morta Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Children of Morta sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: 64-bit Windows 764-bit Windows 10İşlemci: 2.8 GHz Dual Core CPU3.2 GHz Quad Core ProcessorEkran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 veya benzeri, 2 GB video RAMGeForce 960, Radeon RX 570 veya benzeri, 4 GB video RAMRAM: 4 GB8 GBDepolama: 2 GB kullanılabilir alan2 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

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