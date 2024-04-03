Steam'de En Popüler PC Oyunları

Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son zamanlarda çıkış yapan Helldivers 2 Dragon's Dogma 2 ve gibi yapımlar fazlasıyla gündem olurken, bu durum doğal olarak en popüler oyunlar listelerini doğrudan etkiliyor. Ancak bir oyun var ki, birbiri ardına gelen büyük bütçeli yapımlara rağmen zirveyi bir türlü bırakmıyor. Peki an itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Steam en popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Buna göre geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2 bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı. Listenin ikinci sırasında ise Helldivers 2 yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Apex Legends olurken, dördüncü sıradaysa PUBG karşımıza çıkıyor. Beşinci sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck bulunuyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Dragon's Dogma 2 ise altıncı sıradan karşımıza çıkıyor.

İlk Epic Games'e eklenmişti! Popüler oyun Steam'e geliyor

İşte geçen haftanın Steam en popüler PC oyunları:

Counter-Strike 2

Helldivers 2

Apex Legends

PUBG

Steam Deck

Dragon's Dogma 2

FINAL FANTASY XIV Online

Warframe

FINAL FANTASY XIV: Dawntrail

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı u