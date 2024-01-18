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Steam'de En Popüler Oyunlar Açıklandı

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Türkiye'yi kasımda MENA bölgesi içinde değerlendirmeye başlayan ve satın alımlarda TL kullanımını durdurarak dolara geçen Steam'de en popüler oyunlar açıklandı. Apex Legends zirveye oturdu ve listenin ikincisi Steam Deck oldu.

Bir oyunun başarısını gösteren unsurlardan birisi de oyuncu kitlesi. Peki Türkiye'yi kasımda MENA bölgesi içinde değerlendirmeye başlayan ve satın alımlarda TL kullanımını durdurarak dolara geçen Steam'de en popüler oyunlar hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Apex Legends zirveye oturdu – Steam En popüler oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızda zirvede önemli bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. Zira iki hafta önce sekizinci sırada yer alan Apex Legends geçtiğimiz hafta bir anda sıçrama yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

Listenin ikincisi ise Steam Deck. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil. Üçüncü sırada PUBG yer alırken, dördüncüyse Counter-Strike 2 oldu. Bununla birlikte beşinci sırada Lethal Company, altıncı sırada Baldur's Gate 3 karşımıza çıkıyor.

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Steam geçen haftanın en çok indirilen (9 Ocak – 16 Ocak) arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi şöyle;

Apex Legends

Steam Deck

PUBG

Counter-Strike 2

Lethal Company

Baldur's Gate 3

Call of Duty

War Thunder

Dota 2

Warframe

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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