Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! İşte haftanın oyunları

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Kıyasıya rekabet oluşan listede şaşırtıcı isimler var.

Dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan dijital satış mağazası Steam, her hafta en çok satılan oyunları listeliyor. Hafta hafta kıyasıya rekabeti paylaşan Steam, şimdi ise 10 Ocak ve 17 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları ortaya çıkardı. İşte listenin birincisi…

Steam'de en çok satan oyunlar ortaya çıktı! CS: GO zirvedeki yerini koruyor

Senelerdir karşısına birçok rakip çıksa da popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive, her daim yüksek oyuncu sayısına ulaşmayı başarıyor. 2012 tarihinde piyasaya sürülen yapım, Valve'ın sürekli olarak güncellediği ve içerik eklediği yegane yapımlardan biri. Bu sayede CS: GO, bu hafta da Steam en çok satan oyunlar listesinde birinci.

Listede CS: GO'nun hemen altında ise bir diğer popüler çok oyunculu FPS oyunu bulunuyor. Apex Legends da yaptığı güncellemeler ve eklediği yeni içeriklerle aktif kalmayı başarıyor. Ayrıca iki oyunun da oynaması ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.

Steam, oyuncu sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı!

İşte Steam en çok satan oyunlar listesinin tamamı: