Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu! İşte haftanın oyunları
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Kıyasıya rekabet oluşan listede şaşırtıcı isimler var.
Dünyanın en büyük kütüphanesine sahip olan dijital satış mağazası Steam, her hafta en çok satılan oyunları listeliyor. Hafta hafta kıyasıya rekabeti paylaşan Steam, şimdi ise 10 Ocak ve 17 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları ortaya çıkardı. İşte listenin birincisi…
Steam'de en çok satan oyunlar ortaya çıktı! CS: GO zirvedeki yerini koruyor
Senelerdir karşısına birçok rakip çıksa da popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive, her daim yüksek oyuncu sayısına ulaşmayı başarıyor. 2012 tarihinde piyasaya sürülen yapım, Valve'ın sürekli olarak güncellediği ve içerik eklediği yegane yapımlardan biri. Bu sayede CS: GO, bu hafta da Steam en çok satan oyunlar listesinde birinci.
Listede CS: GO'nun hemen altında ise bir diğer popüler çok oyunculu FPS oyunu bulunuyor. Apex Legends da yaptığı güncellemeler ve eklediği yeni içeriklerle aktif kalmayı başarıyor. Ayrıca iki oyunun da oynaması ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var.
Steam, oyuncu sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı!
İşte Steam en çok satan oyunlar listesinin tamamı:
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SıraOyunFiyatı1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Apex LegendsOynaması Ücretsiz3Steam Deck–4Dota 2Oynaması Ücretsiz5Hogwarts Legacy699,00 TL6NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL7Call of Duty: Modern Warfare 21.099,00 TL8PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz9ONE PIECE ODDYSEY719,00 TL10Lost ArkOynaması Ücretsiz11EA SPORTS FIFA 23 699,99 TL12War ThunderOynaması Ücretsiz13Destiny 2Oynaması Ücretsiz14Tom Clancy's The Division 2 (-%70) 104,70 TL15Yu-Gi-Oh! Master DuelOynaması Ücretsiz16Rust308,00 TL17WarframeOynaması Ücretsiz18Raft31,00 TL19Grand Theft Auto V(-%25) 106,74 TL20Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL21NBA 2K23(%50) 549,50 TL22Euro Truck Simulator 2149,00 TL23Elden Ring599,00 TL24Sid Meier's Civilization VI(-%90) 21,90 TL25FINAL FANTASY XIV ONLINE42,99 TL26Dead by Daylight99,99 TL27Dead Space 999,99 TL28Goose Goose DuckOynaması Ücretsiz29Black Desert19,00 TL30Torchlight: InfiniteOynaması Ücretsiz
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Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.