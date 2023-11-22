SteamDB'nin paylaştığı verilere göre, geçen haftanın en popüler oyunları arasında Valve'ın el konsolu Steam Deck ve Counter-Strike 2 ön plana çıktı.

Steam'de en çok indirilen oyunlar belli oldu

Bir oyunu deneyimlemeden önce dikkat edilen unsulardan birisi de oyuncu kitlesi, kısacası popülaritesidir diyebiliriz. Bu kapsamda hangi oyunun popüler olduğunu öğrenmek için SteamDB gibi veri platformlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Peki an itibariyle oyun pazarının en çok indirilen yapımları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Steam en çok indirilen oyunlar belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini yeniledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızda zirvede önemli bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Zira bir süredir zirvede bulunan PUBG: Battlegrounds, koltuğunu Valve'ın el konsolu Steam Deck'e kaptırdı ve beşinci sıraya geriledi. Burada şirketin el konsolunun oyunlarla birlikte sıralamaya sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

Listenin ikinci sırasında Counter-Strike 2 karşımıza çıkarken, üçüncü sırada ise Call of Duty yer aldı. Dördüncü sırada Lethal Company ve son olarak altıncı sırada Baldur's Gate 3 bulunuyor. Listenin devamında ise MahjongSoul, Lost Ark ve Remnant II ve NARAKA: BLADEPOINT gibi yapımlar karşımıza çıkıyor.

Steam'de popüler oyunların fiyatları nasıl değişti? İşte liste…

Steam geçtiğimiz haftanın en çok indirilen (14 – 21 Kasım arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi:

Steam Deck

Counter-Strike: Global Offensive

Call of Duty

Lethal Company

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG: Battlegrounds)

Baldur's Gate 3

MahjongSoul

Lost Ark

Remnant II

NARAKA: BLADEPOINT

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz