Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre en çok indirilen oyunlar belli oldu. Counter-Strike 2 listenin birinci sırasında yer alırken, Apex Legends ikinci sırada yer alıyor.

Steam'de En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Oyun pazarındaki hareketlilik son hızıyla devam ederken, oyuncu cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Bu gibi durumlarda seçimi kolaylaştırmak için SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan listeler büyük öneme sahip. Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en çok indirilen oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin birincisi oynaması ücretsiz bir yapım olan Counter-Strike 2 olurken, ikinci sırada Apex Legends yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Cities: Skylines II oluyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada geçtiğimiz ay çıkış yapan EA SPORTS FC 24 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada Baldur's Gate 3 ve son olarak altıncı sırada Call of Duty bulunuyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

Counter-Strike 2

Apex Legends

Cities: Skylines II

EA SPORTS FC 24

Baldur's Gate 3

Call of Duty

Diablo IV

Football Manager 2024

Battlefield 2042

Euro Truck Simulator 2

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz