Steam'de Chivalry 2 Ücretsiz!

Steam, her hafta sonu geldiğinde oyuncuların eğlenceli vakit geçirebilmesi için bir veya birden fazla oyunu ücretsiz erişime açıyor. Bu hafta sonu ise Chivalry 2 ücretsiz olarak oynanabilecek.

Steam, her hafta sonu geldiğinde oyuncuların eğlenceli vakit geçirebilmesi için bir veya birden fazla oyunu ücretsiz erişime açıyor. Bu etkinliği düzenli olarak yapmasa da arada sırada düzenleyen platform, bu hafta sonu içinse Chivalry 2 oyununu sundu.

Steam'de Chivalry 2, kısa süreliğine ücretsiz!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtmak için bazen ücretsiz erişim fırsatları sunabiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu ücretsiz olarak deneyimlemekle birlikte beğenirlerse satın alma şansına sahip oluyorlar. Yani buradaki temel amaç, kullanıcıların oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilmelerini sağlamak.

En popüler orta çağ oyunları arasında yer alan Chivalry 2, Steam'de ücretsiz erişime açıldı. Buna göre oyunu 11 Aralık saat 18.00'e kadar hiçbir bedel ödemeden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani bir deneme fırsatı sunuluyor.

Epic, 17 oyunu ücretsiz dağıtacak! İşte bomba etkinliğin tarihi

Steam'de Chivalry 2'yi ücretsiz şekilde oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak veya Steam uygulaması üzerinden aramayı kullanarak oyunun sayfasına ulaşın.

2. Adım: Biraz aşağı kaydırdıktan sonra "Chivalry 2 Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Chivalry 2 nasıl bir oyun?

Son dönemlerde çok konuşulan Chivalry 2, orta çağ atmosferini başarıyla yansıtan ve oyuncuları hareketli savaşlara sürükleyen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayarak daha zevkli vakit geçirebileceğiniz yapım, çeşitli savaş alanları ve zengin silah seçenekleri ile dolu. Üstelik Chivalry 2, oyunculara farklı rollerde oynama imkanı da veriyor. Örneğin okçu veya yakın dövüşçü olabilirsiniz.

Chivalry 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;