Steam açıkladı: Oyuncular hangi ekran kartını kullanıyor?

Steam, Şubat ayı donanım raporunu paylaştı. Böylelikle göre oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı da belli oldu.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, her ay düzenli olarak en yaygın işletim sistemi ve donanımları rapor şeklinde paylaşıyor. Bugün ise Şubat ayı verileri açıklandı. Oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı da belli oldu.

En çok kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1650 oldu!

Steam tarafından paylaşılan rapora göre oyuncular arasında en popüler ekran kartı NVIDIA'nın ürettiği GeForce GTX 1650 oldu. 2019 yılında tanıtılan bu ekran kartı, günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor.

En çok kullanılan ikinci ekran kartı ise yine NVIDIA tarafından üretilip, 2016 yılında piyasaya sürülen GeForce GTX 1060 modeli oldu. Hemen ardından ise onu NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop kartı takip ediyor.

Steam duyurdu: Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri!

En çok kullanılan ekran kartları