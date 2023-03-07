Steam açıkladı: Oyuncular hangi ekran kartını kullanıyor?
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Steam, Şubat ayı donanım raporunu paylaştı. Böylelikle göre oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı da belli oldu.
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, her ay düzenli olarak en yaygın işletim sistemi ve donanımları rapor şeklinde paylaşıyor. Bugün ise Şubat ayı verileri açıklandı. Oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı da belli oldu.
En çok kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1650 oldu!
Steam tarafından paylaşılan rapora göre oyuncular arasında en popüler ekran kartı NVIDIA'nın ürettiği GeForce GTX 1650 oldu. 2019 yılında tanıtılan bu ekran kartı, günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor.
En çok kullanılan ikinci ekran kartı ise yine NVIDIA tarafından üretilip, 2016 yılında piyasaya sürülen GeForce GTX 1060 modeli oldu. Hemen ardından ise onu NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop kartı takip ediyor.
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En çok kullanılan ekran kartları
Kullanım OranıNVIDIA GeForce GTX 1650Yüzde 5.92Yüzde -0.12NVIDIA GeForce GTX 1060Yüzde 5.11Yüzde +0.01NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUYüzde 4.61Yüzde +0.31NVIDIA GeForce RTX 2060Yüzde 4.48Yüzde +0.26NVIDIA GeForce RTX 3060Yüzde 4.21Yüzde +0.67NVIDIA GeForce GTX 1050 TiYüzde 3.96Yüzde -0.24NVIDIA GeForce RTX 3060 TiYüzde 2.82Yüzde +0.23NVIDIA GeForce RTX 3070Yüzde 2.81Yüzde +0.24NVIDIA GeForce RTX 3050Yüzde 2.51Yüzde +0.19NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERYüzde 2.43Yüzde +0.02NVIDIA GeForce GTX 1660 TiYüzde 2.26Yüzde -0.03NVIDIA GeForce GTX 1050Yüzde 2.02Yüzde -0.17NVIDIA GeForce RTX 3080Yüzde 1.91Yüzde +0.08AMD Radeon GraphicsYüzde 1.91Yüzde -0.05Intel(R) Iris(R) Xe GraphicsYüzde 1.65Yüzde +0.02NVIDIA GeForce GTX 1070Yüzde 1.65Yüzde -0.06NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERYüzde 1.50Yüzde +0.02Intel(R) UHD GraphicsYüzde 1.47Yüzde -0.02NVIDIA GeForce GTX 1660Yüzde 1.39Yüzde +0.08NVIDIA GeForce RTX 3070 TiYüzde 1.30Yüzde +0.10 Listedeki ekran kartlarına bakıldığında NVIDIA'nın, Intel ve AMD'ya kıyasla daha fazla popüler olduğunu söylemek mümkün. Peki sizler bu raporu nasıl buldunuz? Siz hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Ekran KartıKullanım OranıOcak Ayına Kıyasla
Steam Teknoloji Haberler
Kullanım OranıNVIDIA GeForce GTX 1650Yüzde 5.92Yüzde -0.12NVIDIA GeForce GTX 1060Yüzde 5.11Yüzde +0.01NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUYüzde 4.61Yüzde +0.31NVIDIA GeForce RTX 2060Yüzde 4.48Yüzde +0.26NVIDIA GeForce RTX 3060Yüzde 4.21Yüzde +0.67NVIDIA GeForce GTX 1050 TiYüzde 3.96Yüzde -0.24NVIDIA GeForce RTX 3060 TiYüzde 2.82Yüzde +0.23NVIDIA GeForce RTX 3070Yüzde 2.81Yüzde +0.24NVIDIA GeForce RTX 3050Yüzde 2.51Yüzde +0.19NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERYüzde 2.43Yüzde +0.02NVIDIA GeForce GTX 1660 TiYüzde 2.26Yüzde -0.03NVIDIA GeForce GTX 1050Yüzde 2.02Yüzde -0.17NVIDIA GeForce RTX 3080Yüzde 1.91Yüzde +0.08AMD Radeon GraphicsYüzde 1.91Yüzde -0.05Intel(R) Iris(R) Xe GraphicsYüzde 1.65Yüzde +0.02NVIDIA GeForce GTX 1070Yüzde 1.65Yüzde -0.06NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERYüzde 1.50Yüzde +0.02Intel(R) UHD GraphicsYüzde 1.47Yüzde -0.02NVIDIA GeForce GTX 1660Yüzde 1.39Yüzde +0.08NVIDIA GeForce RTX 3070 TiYüzde 1.30Yüzde +0.10
Listedeki ekran kartlarına bakıldığında NVIDIA'nın, Intel ve AMD'ya kıyasla daha fazla popüler olduğunu söylemek mümkün. Peki sizler bu raporu nasıl buldunuz? Siz hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.