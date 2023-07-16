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Starlink uydularının geçişi Isparta semalarında göründü

Teknoloji Haberleri

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Isparta'dan gözlendi.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Isparta'dan gözlendi.

Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 22.05'de gökyüzünde belirmeye başladı.

Çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Teknoloji

Isparta Teknoloji Haberler

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