1 Eylül'de Premium sürümünü satın alanlar için erken erişime açılan ve 6 Eylül'de standart sürüm sahipleri için oynanabilir hale gelen Starfield, çıkar çıkmaz başarıdan başarıya koşuyor. Erken erişimdeyken bile sadece Steam'de 300.000'e yakın eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyun, yeni bir başarı elde etti.

Starfield, tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te paylaştığı bir gönderiye göre Bethesda'nın Starfield oyunu, bugün tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aşmayı başardı.

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G — Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023

"Starfield bugün tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aştı. Bu muhteşem kilometre taşına ulaşmamızı sağlayan oyunculara teşekkürler ve Bethesda Studios'a tebrikler."

Bethesda'nın 6 Eylül'deki resmi lansmanından önce bile satış listelerini alt üst eden geniş kapsamlı uzay macerası, çıkış sonrası olumlu bir başlangıç yaptı.

Starfield, bir oyuncunun hayatını kurtardı!

Oyuncular Starfield'ın gemi yaratıcısını kullanarak Star Wars, Serenity ve Star Trek gibi ünlü gemileri yeniden yarattılar ve Skyrim gibi diğer oyunlara yapılan birçok gizli gönderme şimdiden keşfedildi.

Hatta speedrun oyuncuları, oyunu üç saatin altında nasıl tamamlayacaklarını bile buldular. Çoktan modlar geliştirilmeye başlandı. Yani oyuncular aynı Skyrim gibi Starfield'da da harika bir topluluk oluşturdular.

Siz Starfield'ı oynadınız mı? Oynamadıysanız bile oyun hakkındaki olumlu veya olumsuz eleştirileri incelediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.