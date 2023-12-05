Starfield Oyuncu Sayısı Açıklandı

Dünyaca ünlü oyun şirketi Bethesda Game Studios'un geliştirdiği Starfield, çıkış yapar yapmaz büyük ilgi gördü. Oyun, ilk haftasında 6 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şu anda ise 12 milyondan fazla oyuncuya sahip.

Dünyaca ünlü oyun şirketi Bethesda Game Studios'un geliştirdiği, yıllardır merakla beklenen Starfield, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürüldü. Oyun, çıkış yapar yapmaz çeşitli tartışmalara konu oldu. Peki buna rağmen söz konusu yapımı kaç kişi satın aldı? İşte Starfield oyuncu sayısı…

Starfield oyuncu sayısı kaç?

Uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Starfield, ilk olarak 2018 yılında gerçekleşen E3 oyun fuarında duyurulmuştu. Nihayet 6 Eylül'de çıkış yapan yapım, hikaye olarak günümüzden yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor.

Oyuncuları keşif dolu bir galaksi macerasına çıkaran Starfield, 1000'den fazla gezilebilir gezegene ev sahipliği yapıyor. Uzun süreli bir oynanış sunan oyun, kimi kesimlerden olumlu yorumlar almışken, bazı oyuncular ise pek de beğenmedi. Bu bağlamda Starfield oyuncu sayısı oldukça merak ediliyordu. Bu soru kısa süre önce cevaplandı.

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Microsoft'un oyun geliştirme bölümü olan Microsoft Gaming'in Başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz gün Brezilya'da gerçekleşen CCXP oyun etkinliğinde bir röportaj verdi. Kendisi, burada Starfield ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Starfield'ın muhteşem ve oldukça özel bir oyun olduğunu söyleyen Spencer, oyun başarı elde ettiği için için mutlu olduklarını ifade etti. Üstelik Bethesda Game Studios'un geliştirdiği oyunlardan en çok oynananlar arasında yer aldığını söyledi.

Yakın zamanda paylaşılan bir rapora göre oyun, erken erişim sürecinden çıktıktan sonra ilk haftasında 6 milyon oyuncuya ulaştı. Bu rakam, oyunun çıkışından itibaren hızla yükseldi ve 20 Eylül itibariyle 10 milyona, ekim ayının sonuna kadar da 11 milyona kadar çıktı. Phil Spencer ise röportajda Starfield'ın güncel olarak 12 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Starfield'ı nasıl buluyorsunuz? Oyunu beğendiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.