SAHA 2026'da SSB ile HAVELSAN arasında imza törenleri yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile HAVELSAN, Barkan O-İKA 1 Seri Üretim Projesi dahil olmak üzere toplamda 5 sözleşme imzaladı. Havacılık ve uzay sanayi fuarında gerçekleşen imza törenlerinde, insansız kara araçları projelerinin seri üretime geçeceği duyuruldu.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda SSB ile firmalar arasında imza törenleri gerçekleştiriliyor.

SSB ile HAVELSAN arasında imzalanan Barkan O-İKA 1 Seri Üretim Projesi Sözleşme Değişikliği anlaşması kapsamında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Barkan orta sınıf 1. seviye ilk araçların seri üretimine geçiyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Nacar, "Bu anlamda bugün, üretim ve teslimat süreçlerinin güncellenmesi ve projenin ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin bir şekilde seri üretimle taçlandırılmasını imzaladık. Sözleşmenin savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise "İnsansız kara araçları geliştirme sürecinde aslında bir yarışla başladık. Değişik bir model uygulandı. Dört firmamızın başladığı bir süreç oldu. Firmalarımız kendi araçlarını geliştirdiler. Sonrasında bunları testlere tabi tuttuk. Bugünkü imza bütün bu testlerin ve bu yarışmanın sonucunda en öne çıkan iki tane aracımız olan Barkan ve Hançer araçlarımızı artık seri üretim dönemiyle taçlandırılmış olduk." ifadelerini kullandı.

Bu arada SSB ile HAVELSAN arasında ayrıca SSB-HAVELSAN-Tekatron İyi Niyet Sözleşmesi (Müşahitlik), SSB-HTR Olay Tabanlı Görüntüleme Özellikli Okuma Devresi ve Görüntüleme Biriminin Geliştirilmesi (OLAY) Projesi Sözleşmesi İmza Töreni, SSB-HAVELSAN Kamikaze Yetenekli SÜRÜ İHA Projesi Sözleşmesi ve SSB-HAVELSAN Dikey İniş Kalkışlı Küçük İHA (KİHA) Projesi Lojistik Destek Sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol
