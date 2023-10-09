Spotify, Yüksek Kaliteli Ses Aboneliğinin İsmi Supremium Olacak

En popüler müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, yüksek ses kalitesi sunan abonelik hizmeti Spotify Supremium'u kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

En popüler müzik dinleme platformlarının başında gelen Spotify, ülkemizde de sıkı bir kullanıcı kitlesine sahip. Şirket, getirdiği yeniliklerle kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek istiyor. Ancak yine de birçok platforma göre ses kalitesi ortalama seviyede kalıyor. Görünüşe göre Spotify bu durumu çözecek.

Spotify HiFi katmanının adı: "Spotify Supremium"

Spotify, yüksek ses kalitesi olarak bilinen Hi-Fi özellikli bir abonelik hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Aslında bu detay, birkaç yıldır gündemdeydi. Görünüşe göre şirket artık harekete geçiyor. Şirkete yakınlığıyla bilinen Chris Messina, Spotify Supremium isimli en yüksek abonelik hizmetinin başlayacağını duyurdu.

Daha önce birçok kez bu konu gündeme geldi. Spotify HiFi, Spotify Platinum gibi isimlendirmeler yapılsa da sonunda aboneliğin ismi belli oldu. Daha önceki sızıntılar aboneliğin 19,99 dolar olacağını söylüyordu ancak henüz net bir bilgi yok.

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Gelen bilgilere bakılırsa Spotify Supremium paketi ile gelecek hizmetler şöyle;

Yapay zeka ile çalma listeleri oluşturma

24 bit kayıpsız müzik dinleme imkanı

Her ay 30 saat sesli kitap dinleme özelliği

Bireysel ikili ve aile planları

Kitaplığınızı ruh halinize, etkinliğe ve türe göre filtreleme yeteneği

Gelişmiş karıştırma araçları

Parçalar arasında yumuşak geçiş özelliği

Bir oynatma listesindeki ruh hallerine ve türlere göre filtreleme özelliği

Dinleme alışkanlıklarınızı keşfedip benzersiz ses karışımları sunan Soundcheck özelliği

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şu anda en yüksek ses kalitesi sunan platform hangisi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.