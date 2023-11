Spider-Man 2'ye Daredevil DLC'si mi geliyor?

Oyun dünyası son zamanlarda Spider-Man 2 ile sarsılıyor. Süper kahraman oyunları arasında en iyisi olmaya aday gösterilen Spider-Man serisi, bu konuda büyük işlere imza attı. Ancak ilk olarak 2004'te gösterilen Daredevil : The Man Without Fear yeniden ortaya çıktı.

Daredevil : The Man Without Fear neden çıkmadı?

2004'te iptal edilen Daredevil yapımı için oynanabilir bir demo ve videoları sosyal medyada ortaya çıktı. Oyunun demo versiyonu, neredeyse 20 yıl önce geliştirici 5000ft'de çalışan bir mühendis tarafından paylaşıldı.

The Man Without Fear PC, PS2 ve Xbox platformları için geliştirilmişti. Üçüncü şahıs beat 'em up tarzı bir oyun olan yapım, bazı aksaklıklara uğradı. Demodaki notlara göre Marvel, oyunun Sony tarafından sunulan konseptten uzaklaştığını düşünerek iptal etti.

Spider-Man 2'ye sevilen Marvel karakteri, DLC olarak gelebilir!

Daha önceki raporlar, iptalin çalışanlardan kaynaklandığını söylüyordu. Bazı çalışanların oyuna gerekli özeni göstermediği ve hatta çoğu zaman projeyle ilgilenmediği iddia edildi. İnternete sunulan sürüm eksik olsa da, 20 yıl önce geliştirilen Daredevil: The Man Without Fear'a göz atmamızı sağlıyor.

Bazı kullanıcılar ise bu sızıntının rastgele olmadığına inanıyor. İddialara göre Insomniac Games, Spider-Man 2 için Daredevil DLC'si üzerinde çalışıyor olabilir. Daha önce Matt Murdock (Daredevil karakteri) ile ilgili şifreli paylaşımlar yapıldığını hatırlatmak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!