SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri ile Starshield için sözleşme imzaladı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Starlink uydu internet hizmetinin savunma odaklı versiyonu olan Starshield için ABD Uzay Kuvvetleri ile ilk sözleşmesini imzaladı. Sözleşme kapsamında SpaceX'in yükümlülüğü 15 milyon dolar olacak ve ABD ordusunun tüm kollarında 50'den fazla görev ortağını destekleyecek.

Elon Musk'ın Şirketi SpaceX bu sefer savunma sanayisine el attı. Herkesin bildiği Starlink uydu internet hizmetinin savunma odaklı versiyonunu tasarladı. Starshield uydu sistemi için ilk müşterisi belli oldu. SpaceX, Starlink uydu internet hizmetinin savunma odaklı versiyonu olan Starshield için ilk sözleşmesini ABD Uzay Kuvvetleri ile imzaladı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Starshield uydu sistemi için SpaceX ile el sıkıştı!

ABD Hava Kuvvetleri temsilcisi yaptığı açıklamada, bir yıllık sözleşmenin maksimum değerinin 70 milyon dolar olacağını belirtti. Ayrıca temsilci, sözleşmenin "Starlink takımyıldızı, kullanıcı terminalleri, yardımcı ekipman, ağ yönetimi ve diğer ilgili hizmetler aracılığıyla Starshield'ın uçtan uca hizmetini sağladığını" söyledi. SpaceX'in bu ayın sonuna kadar 15 milyon dolarlık yükümlülüğü olacak. Ayrıca bu sözleşmeyi ABD ordusunun tüm kollarında 50'den fazla görev ortağını destekleyecek.

Uydu tabanlı iletişim sistemleri ve özellikle Starlink, Rusya Ukrayna Savaşı'nda gündeme geldi. Savaşın ilk zamanlarında, SpaceX'in Ukrayna'da hizmeti etkinleştirmesi savaşa başka bir boyut kattı. Ayrıca şirket, sivillerin ve Ukrayna ordusunun kullanması için Starlink terminallerinden büyük miktarda sevkiyat yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı Elon Musk yüzünden çıkmış olabilir!

Ancak Elon Musk Rusya Ukrayna Savaşı'nda Starlink'in rolüne itiraz etti. Musk, ilk başta Starlink terminallerinin Ukrayna ordusuna gönderilmesi yüzünden savaşın bir tarafı gibi görünmekten rahatsız oldu. Bunu yardımı Ukrayna'nın talep ettiğini belirtti. Ayrıca Musk, Rus donanmasına yönelik planlı saldırı öncesinde Ukrayna'nın talep ettiği hizmeti etkinleştirmeyi reddetti. Starlink uydularının sivil kullanıma açık olmasını önemsiyor. Askeri amaçlı kullanım için savunma Starlink'in savunma odaklı versiyonu olan Starshield'ı geliştiriyor.

ABD Uzay Kuvvetleri de uydu internet kapasitelerini artırmaya özen gösteriyor. Çünkü Starlink alçak Dünya yörüngesindeki binlerce uydunun çoğaltılmış mimarisini kullanıyor. Bu sayede ülkeler, dünya yörüngesinde dolaşan birçok uydu sayesinde ulusal güvenliği sağlayabilir. Ayrıca bu durum düşman saldırılarına karşı büyük bir avantaj sağlayacaktır.